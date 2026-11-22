বিমানবন্দরে সাড়ে ৭ কেজি সোনার পেস্ট উদ্ধার: তিন আসামির ৫ দিনের রিমান্ড
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রায় সাড়ে সাত কেজি সোনার পেস্টসহ গ্রেপ্তার তিন আসামির পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ রোববার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইন শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, তদন্ত কর্মকর্তা ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আদালত পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।
রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া আসামিরা হলেন মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার ইয়াছিন আরাফাত (২৯), নোয়াখালীর সুধারাম উপজেলার মো. জাকিরুল ইসলাম (৫৩) ও কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার মো. শাওন (৩৯)।
পুলিশ সূত্র জানায়, আজ তিন আসামিকে আদালতে হাজির করে তাঁদের ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও বিমানবন্দর থানার এসআই শফিকুল ইসলাম। শুনানিতে ইয়াছিনের পক্ষে তাঁর আইনজীবী রনজুল ইসলাম রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন। তবে অপর দুই আসামির পক্ষে কোনো জামিন আবেদন ছিল না। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিচারক প্রত্যেকের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এর আগে গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আগমনী ২ নম্বর বহির্গমন ফটক এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই তিনজনকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে বিমানবন্দর থানায় মামলা করেন এসআই আবুল কালাম।
মামলার বিবরণ অনুযায়ী, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) ও পুলিশ অভিযান চালালে আসামিরা পালানোর চেষ্টা করেন। তখন তাঁদের আটক করা হয়। পরে এপিবিএন কার্যালয়ে ইয়াছিনের শরীর তল্লাশি করে তাঁর কোমরে কমলা রঙের কাপড়ে মোড়ানো ১৫টি ডিম্বাকৃতির প্যাকেট পাওয়া যায়। স্বর্ণকারের মাধ্যমে পরীক্ষা ও রাসায়নিক বিশ্লেষণের পর সেগুলো সোনার পেস্ট বলে শনাক্ত করা হয়।
এপিবিএনের তথ্য অনুযায়ী, উদ্ধার করা সোনার পেস্টের বিশুদ্ধতা ২৪ ক্যারেট। মোট ওজন ৭ কেজি ৫০০ গ্রাম বা প্রায় ৬৪৩ ভরি। এর আনুমানিক বাজারমূল্য ১১ কোটি ৬৭ লাখ টাকা।
পুলিশ জানায়, আসামি সৌরভ নিয়মিত সৌদি আরবে যাতায়াত করেন। সেখান থেকে অভিনব কায়দায় সোনা এনে জাকিরুল, শাওনসহ চক্রের অন্য সহযোগীদের মাধ্যমে চোরাচালান করতেন। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বিমানবন্দরকেন্দ্রিক সোনা চোরাচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত।