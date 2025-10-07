পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা, নিন্দা জানিয়ে পুলিশের দুই সংগঠনের বিবৃতি

পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা, নিন্দা জানিয়ে পুলিশের দুই সংগঠনের বিবৃতি
সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের ওপর হামলা হয়েছে উল্লেখ করে এসব ঘটনায় নিন্দা ও উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন ও পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন। আজ মঙ্গলবার দুটি সংগঠনের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে এ উদ্বেগ জানানো হয়।
পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ৪ অক্টোবর নরসিংদীতে চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের ওপর আক্রমণ হয়। এ ছাড়া বগুড়ার শিবগঞ্জে নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্যকে গ্রেপ্তারের সময় অতর্কিত হামলা চালিয়ে হাতকড়াসহ আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হন। ৫ অক্টোবর সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে নিয়মিত চেকপোস্টে ট্রাকশ্রমিকদের হামলায় আরও পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হন। আজ ফেনীর সোনাগাজী থানায় পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘একটি কুচক্রী মহল সুপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশ পুলিশের মনোবল দুর্বল করার নিমিত্তে ইউনিফর্মধারী পুলিশকে পেশাগত কাজে বাধা দেওয়া এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার এসব ঘটনা ঘটিয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন এসব আইনশৃঙ্খলাবিরোধী পরিকল্পিত বেআইনি কাজের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে যে এসব বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ পুলিশ সদা তৎপর রয়েছে এবং তারা পেশাদারত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাবে।’
এদিকে পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের বিবৃতিতে বলা হয়, সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের ওপর একাধিক দুঃখজনক হামলার ঘটনা বাংলাদেশ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের নজরে এসেছে। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ও বেআইনি ঘটনা শুধু পুলিশ বাহিনীর জন্য নয়, রাষ্ট্রের সার্বিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার জন্যও হুমকিস্বরূপ। পুলিশের বৈধ দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া, হামলা বা লাঞ্ছনার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক, নিন্দনীয় ও দুঃখজনক।