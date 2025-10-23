জিগাতলায় সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বে ছুরিকাঘাতে আহত দুই কলেজশিক্ষার্থী
রাজধানীর জিগাতলায় সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বের জেরে ছুরিকাঘাতে দুই কলেজশিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। আহতরা বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ কলেজের শিক্ষার্থী মো. আলফাছ সানি (১৯) ও কাজী ইশতেয়াক মুনিম (১৮)।
বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে মোহাম্মদপুর থানার জিগাতলা নেসক্যাফের ভেতরে ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ওই সময় কয়েকজন বন্ধু মিলে আলফাছ ও মুনিম আড্ডা দিচ্ছিলেন। এ সময় একই কলেজের প্রথম বর্ষের (জুনিয়র) ১০-১৫ জন শিক্ষার্থী অতর্কিতভাবে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এতে দুজন ছুরিকাঘাতে আহত হন।
পরে সহপাঠীরা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় এক হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, আহত দুজন বর্তমানে জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।