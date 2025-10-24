পিস্তল আছে দাবি করে ফেসবুক ভিডিওতে হুমকি, যুবক আটক
নিজের কাছে পিস্তল আছে দাবি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি ভিডিওতে হুমকি দেওয়া যুবককে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের শেখেরটেক এলাকা থেকে মো. মিলন নামের ওই যুবককে আটক করা হয়।
মোহাম্মদপুরের বছিলা সেনা ক্যাম্প সূত্র জানায়, প্রায় এক সপ্তাহ আগে মো. মিলন (২৮) নামের ওই যুবকের একটি ভিডিও ফেসবুকে প্রকাশ হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, মিলন এক ব্যক্তিকে হুমকি দিয়ে বলেন, তাঁর কাছে পিস্তল রয়েছে। তিনি সেনাবাহিনী, র্যাব ও পুলিশকে ভয় পান না।
ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় মোহাম্মদপুরের বছিলা সেনা ক্যাম্পের গোয়েন্দা ইউনিট শুক্রবার সন্ধ্যায় শেখেরটেক এলাকায় মিলনের অবস্থান শনাক্ত করে। পরে সেনাবাহিনীর দুটি দল অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁকে মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
এ ব্যাপারে ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা বলেন, ‘মিলনের কাছে আসলেই অস্ত্র ছিল কি না এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জড়িত রয়েছে কি না, তা যাচাইয়ের জন্য তদন্ত চলছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচিত হতে গিয়েই মিলন এমন উসকানিমূলক ভিডিও প্রকাশ করেন।’
রাতে যোগাযোগ করা হলে মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক প্রথম আলোকে বলেন, মিলনকে মোহাম্মদপুর থানায় সোপর্দ করেছে সেনাবাহিনী। মিলন পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে হুমকি দিয়ে ভিডিও প্রকাশ করেছেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।