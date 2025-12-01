ইমিগ্রেশনে ঘুষ-জালিয়াতির অভিযোগে শাহজালাল বিমানবন্দরে দুদকের অভিযান

ইমিগ্রেশনে ঘুষ-জালিয়াতির অভিযোগে শাহজালাল বিমানবন্দরে দুদকের অভিযান
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন শাখায় ঘুষ গ্রহণ ও জাল–ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন ছাড়পত্র দেওয়ার অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তারা রোববার বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন এলাকায় উপস্থিত হয়ে অভিযোগ–সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করেন। এ সময় ইমিগ্রেশন পুলিশ সুপারসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
দুদক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের যোগসাজশে ঘুষ লেনদেন ও জাল কাগজপত্র ব্যবহার করে যাত্রীদের ছাড়পত্র দেওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। সংগৃহীত রেকর্ডপত্র ও তথ্য–উপাত্ত যাচাই–বাছাই করে বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করে পরে কমিশনে দাখিল করা হবে।
দুদক বলছে, প্রাথমিক অভিযোগের সত্যতা যাচাই ও অনিয়মের উৎস শনাক্ত করতে এই অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।