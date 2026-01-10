রাজধানীতে ২৪ ঘণ্টায় ৪৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ–২
রাজধানীতে ২৪ ঘণ্টায় ৪৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ
অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ–২–এর আওতায় ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে মিরপুর থেকে ২৭ জন, শেরেবাংলা নগরে ১০ ও যাত্রাবাড়ী থেকে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল শুক্রবার পুলিশ মিরপুরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁরা হলেন জাহাঙ্গীর মন্ডল (২৮), মো. সাজ্জাত হোসেন (১৯), শাহ আলম (২৯), নাঈম (২১), অন্তর চন্দ্র বিশ্বাস (২৭), সোহান মিয়া (২১), মোহাম্মদ বিল্লাল (২৩), মো. বাবু (৩০), শামীম মুন্সী (২০), মো. তারেক (২২), ওয়াহিদুল ইসলাম (২৫), ইসতিয়াক আহমেদ (২৪), আবুল কাসেম (২৬), মো. শান্ত (২৬), মেহেদী হাসান ওরফে বাবু (২৭), ইব্রাহিম খলিল (২৪), মো. ইমদাদুল হক (৩০), মো. হাসিব (২৭), মো. সুমন (১৮), মো. পিয়াল (১৮), মো. রবিউল ইসলাম (২৭), মো. আক্তার হোসেন (৪০), মো. আবদুস সালাম (৩৮), মো. শুভ (৩৫), মো. আবুল হায়াত (২৮), মো. রতন শেখ (২৯) ও গোপালী বেগম (৬০)।
একই দিন পুলিশ শেরেবাংলা নগর থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁরা হলেন মো. মাহাবুব আলম (৪০), মো. সোহেল রানা (২৮), মো. আরিফ হোসেন (২৪), মো. রাসেল (২৪), মো. হুমায়ুন (২২), মো. আজহারুল ইসলাম (৩৩), মো. জাহিদুল ইসলাম (২১), আরাফাত (২৯), প্রেম (১৯) ও মো. শাওন (২৫) ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গতকাল পুলিশ যাত্রাবাড়ীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁরা হলেন আকাশ (২২), মো. আপন (২২), তাসিন (১৯), রোমান (২২), মো. কাওসার শেখ (২৮), মো. বাবর হোসেন (৫০), মো. সুজন (২৯), আপন (২১), মো. আশিক (৩১), মো. জহিরুল ইসলাম (৩৬) ও শেখ মাশরেকুল কাইয়ুম (৪০)।