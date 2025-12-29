লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ আইজিপির

লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ আইজিপির
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে যেকোনো মূল্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। একই সঙ্গে থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে তৎপরতা বাড়াতে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি।
আজ সোমবার সকালে পুলিশ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় মাঠপর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে আইজিপি এ নির্দেশনা দেন। এ সময় তিনি নির্বাচনকেন্দ্রিক কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেন।
সভায় আইজিপি বাহারুল আলম বলেন, প্রাক্-নির্বাচনি সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের দৃশ্যমান উপস্থিতি বাড়াতে হবে। নিয়মিত টহলের পাশাপাশি চেকপোস্টের মাধ্যমে তল্লাশি জোরদার করতে হবে। পুলিশের আইনি কাজে কেউ বাধা সৃষ্টি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করার নির্দেশও দেন আইজিপি। এ ছাড়া লুণ্ঠিত অস্ত্র উদ্ধারে সরকার ঘোষিত পুরস্কারের বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
সভায় চলতি বছরের নভেম্বরে সার্বিক অপরাধ পরিস্থিতি, সাজাপ্রাপ্ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, মামলা তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমের অগ্রগতি, সাজার হারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যালোচনা করা হয়।
সভায় সব মহানগরের পুলিশ কমিশনার, রেঞ্জ ডিআইজি ও জেলার পুলিশ সুপাররা ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত ছিলেন।
পুলিশ সদর দপ্তর প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত আইজি (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) এ কে এম আওলাদ হোসেন, অতিরিক্ত আইজি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) খোন্দকার রফিকুল ইসলাম, ডিআইজি (অপারেশনস) মো. রেজাউল করিম, ডিআইজি (কনফিডেনশিয়াল) মো. কামরুল আহসানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।