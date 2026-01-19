বাপার নতুন সভাপতি নুর মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবির
বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে ২০২৬-২৭ মেয়াদের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ তালুকদার এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন মো. আলমগীর কবির।
সোমবার বাপার পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
৪৬ সদস্যের নতুন এই কমিটিতে অন্যরা হলেন অধ্যাপক নজরুল ইসলাম (বেন), অধ্যাপক এম ফিরোজ আহমেদ, অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান (বেন), অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান (সিপিডি), খুশী কবির, অধ্যাপক সালেহ আহমেদ তানভীর (বেন), অধ্যাপক এম শহীদুল ইসলাম, মহিদুল হক খান, অধ্যাপক মনজুরুল কিবরিয়া, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, জাকির হোসেন, মিহির বিশ্বাস, মো. শাহজাহান মৃধা (বেনু), হাসান ইউসুফ খান, অধ্যাপক আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার, মাহবুব হোসেন, আমিনুর রসুল, হুমায়ুন কবির সুমন, এস এম মিজানুর রহমান (বড়াল রক্ষা আন্দোলন), ফরিদুল ইসলাম ফরিদ (তিস্তা রক্ষা আন্দোলন, রংপুর), হিরক সরদার, হালিম দাদ খান, খন্দকার আজিজুল হক মনি (যশোর), জিয়াউর রহমান (বগুড়া), রফিকুল আলম (বরিশাল), জাভেদ জাহান, মোহাম্মদ রকিবুল আহসান রনি (গ্রীন সেভার্স), রুহিন হোসেন প্রিন্স, স্থপতি ইকবাল হাবিব, গাউস পিয়ারী, গওহার নঈম ওয়ারা, জামাত খান, করিম উল্লাহ কলিম, বাবুল হাওলাদার, হাজী শেখ আনছার আলী, শাকিল কবির, মুনছেফা তৃপ্তি, ফাহমিদা নাজনিন, পারভিন আক্তার, আশরাফ আমিরুল্লাহ, অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল ইসলাম খায়ের, শাকিউল মিল্লাত মোর্শেদ এবং হাফিজুল ইসলাম।