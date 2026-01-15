সংহতি জানাতে প্রথম আলো কার্যালয় পরিদর্শন

সিঙ্গাপুরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের উদ্বেগ প্রকাশ
সংহতি জানাতে প্রথম আলো কার্যালয় পরিদর্শন
বাংলাদেশে সিঙ্গাপুরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত (চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স–সিডিএ) মিচেল লি প্রথম আলো কার্যালয়ে এসে গণমাধ্যমের ওপর আক্রমণে উদ্বেগ জানিয়েছেন। তিনি স্বাধীন ও উন্মুক্ত তদন্তের মাধ্যমে হামলাকারীদের বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে আসেন মিচেল লি। তিনি গত ১৮ ডিসেম্বর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলার শিকার হওয়া প্রথম আলোর প্রতি সংহতি জানাতে এসে ক্ষতিগ্রস্ত কার্যালয় ঘুরে দেখেন। এ সময় তিনি পুড়িয়ে দেওয়া ভবন পরিদর্শন করতে গিয়ে নানা বিষয়ে খোঁজ নেন।
বাংলাদেশে সিঙ্গাপুরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মিচেল লি বলেন, ‘গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ গণমাধ্যম। তাই আমি প্রথম আলো ও গণমাধ্যমের প্রতি সংহতি জানাতে এখানে এসেছি।’ গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মুক্ত গণমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘প্রথম আলোর প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।’
মিচেল লি বলেন, মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে এবং দেশকে এগিয়ে নিতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা জরুরি। কারণ, গণমাধ্যমই জনগণকে তথ্য জানায়। তাই গণমাধ্যমের ওপর হামলা উদ্বেগের। আশা করব, স্বাধীন ও উন্মুক্ত তদন্তের মাধ্যমে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা হবে।
প্রথম আলো কার্যালয়ে সিঙ্গাপুরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানান প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান।
প্রসঙ্গত, গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে ঢাকার কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে সন্ত্রাসী আক্রমণ হয়। হামলাকারীরা ভাঙচুর-লুটপাটের পাশাপাশি সংবাদপত্র দুটির ভবন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে এমন হামলায় দেশে ও বিদেশে নিন্দার ঝড় ওঠে।