প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক সায়েদুর রহমানের পদত্যাগ

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক সায়েদুর রহমানের পদত্যাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান পদত্যাগ করেছেন। তবে তিনি আজ বুধবার প্রথম আলোকে বলেছেন, প্রায় এক মাস আগেই তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার সেই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে। প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় তিনি প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীর পদে ছিলেন।
গতকাল রাতে রাষ্ট্রপতি সায়েদুরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন বলে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (আগের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক সায়েদুর রহমান গত নভেম্বর থেকে বিশেষ সহকারীর দায়িত্ব পালন করছিলেন।
অধ্যাপক সায়েদুর রহমান আজ প্রথম আলোকে বলেন, ‘এক মাস আগেই পদত্যাগ করেছিলাম। মঙ্গলবার সেটি গৃহীত হয়েছে। সরকারি চাকরির মেয়াদ গতকাল মঙ্গলবার শেষ হয়েছে।’
গত বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) পদত্যাগ করেন আরেক বিশেষ সহকারী খোদা বকশ চৌধুরী। পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজি) খোদা বকশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যুক্ত ছিলেন। তাঁর আগে পদত্যাগ করেছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীর দায়িত্বে থাকা অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম।