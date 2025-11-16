জাহাজ বাড়িতে জঙ্গি নাম দিয়ে হত্যার মামলায় প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ল

জাহাজ বাড়িতে জঙ্গি নাম দিয়ে হত্যার মামলায় প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ল
রাজধানীর কল্যাণপুরে জাহাজ বাড়ি নামের একটি বাড়িতে জঙ্গি নাম দিয়ে ইসলামি ভাবধারার ৯ তরুণকে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় আগামী ২২ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১ এই আদেশ দিয়েছেন।
এ মামলায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এ কে এম শহীদুল হক, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া ও ডিএমপি মিরপুর বিভাগের সাবেক উপকমিশনার (ডিসি) মো. জসীম উদ্দীন মোল্লা গ্রেপ্তার আছেন।
প্রসিকিউশনের দাবি, ২০১৬ সালের ২৫ জুলাই রাজধানীর কল্যাণপুরের জাহাজ বাড়ি নামের একটি বাড়িতে ৯ তরুণকে আটকে রেখে পুলিশের বিশেষায়িত বাহিনী সোয়াট ও কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের (সিটিটিসি) সদস্যরা গুলি করে হত্যা করেন। পরে জঙ্গি হত্যা করা হয়েছে বলে তাঁরা প্রচার করেন।
অন্যদিকে মেহেরপুরের জামায়াতে ইসলামীর নেতা তারেক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়িয়ে ২২ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ ট্রাইব্যুনাল–১ এই আদেশ দেন। সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এ মামলায় গ্রেপ্তার আছেন।
এ ছাড়া জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় হবিগঞ্জে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময়ও ২২ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে।