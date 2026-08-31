জুলাই স্মৃতি জাদুঘর ঘুরে দেখল আইপিইউর প্রতিনিধিদল
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি ঘিরে গড়ে ওঠা জুলাই স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেছে বাংলাদেশ সফররত ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) মহাসচিব অ্যান্ডা ফিলিপসহ তাঁর সঙ্গে থাকা প্রতিনিধিদল।
আজ সোমবার বেলা তিনটার দিকে তাঁরা রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জুলাই স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করতে আসেন। বিকেল পাঁচটার দিকে জাদুঘর ত্যাগ করে সফররত প্রতিনিধিদলটি।
ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) মহাসচিব অ্যান্ডা ফিলিপের সঙ্গে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়াও ছিলেন বিএনপির সংসদ সদস্য মানসুরা আক্তার।
আজ সকালে ঢাকায় পৌঁছায় ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) মহাসচিব অ্যান্ডা ফিলিপসহ প্রতিনিধিদলটি। সাত দিনের সফরে ঢাকায় এসেছে তারা।
সফরের প্রথম দিনে আজ সকালে জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অ্যান্ডা ফিলিপের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল।