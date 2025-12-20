‘গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে হামলা স্বাধীন সাংবাদিকতায় সরাসরি আঘাত’

‘গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে হামলা স্বাধীন সাংবাদিকতায় সরাসরি আঘাত’
প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরের ওপর হামলা ও হয়রানির ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া, কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম (এমসিজে) প্রোগ্রাম। তারা বলেছে, ‘এসব ঘটনা স্বাধীন সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তার ওপর সরাসরি আঘাত।’
আজ শনিবার এমসিজে প্রোগ্রামের সমন্বয়ক ও সহযোগী অধ্যাপক রিজওয়ান উল আলমের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথাগুলো বলা হয়।
বিবৃতিতে আততায়ীর গুলিতে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। তাঁর পরিবার ও সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান এমসিজে প্রোগ্রামের শিক্ষকেরা।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলন ও পরবর্তী সময়ে ওসমান হাদি একজন অকুতোভয় তরুণ কণ্ঠ হিসেবে ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক জবাবদিহির দাবি তুলে ধরেছেন। এই প্রেক্ষাপটে তাঁর প্রাণহানি অত্যন্ত গুরুত্ব, মর্যাদা ও আইনি জবাবদিহির সঙ্গে বিবেচনা করা জরুরি।’
তবে এমসিজে প্রোগ্রামের শিক্ষকেরা মনে করেন, রাজনৈতিক মতভেদ বা ক্ষোভ প্রকাশের নামে সহিংসতা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এতে মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়ে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জনগণের তথ্য জানার অধিকার দুর্বল হয়ে যায়।’
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এমসিজে প্রোগ্রামের শিক্ষকেরা বলেন, ‘সরকার যেন অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। একই সঙ্গে এসব ঘটনার বিষয়ে স্বচ্ছ তদন্ত ও আইনের শাসনের আওতায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।’