সাত কলেজের আন্দোলন
ঢাবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে রাজধানীর নিউমার্কেট থানায় মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গত বৃহস্পতিবার রাতেই এই মামলা করা হয় বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
তবে মামলায় কাদের আসামি করা হয়েছে এবং কতজনকে আসামি করা হয়েছে, সে বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করা হয়নি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলেছেন। এ ছাড়া তিনি শিক্ষা উপদেষ্টাসহ সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। শিক্ষার্থীদের পরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বরাষ্ট্রসচিব বরাবর আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠিও প্রেরণ করেছে।
উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারির দাবিতে সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার দুপুরে সায়েন্স ল্যাব এলাকা অবরোধ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বহনকারী একটি বাস ক্যাম্পাসের দিকে আসার সময় অবরোধকারীরা বাধা দেন। খবর পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি ও পরিবহন ম্যানেজার ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং বাসটি ছাড়িয়ে আনেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অবরোধকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালান এবং কয়েকজনকে জখম করেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা ওই দিন সন্ধ্যায় নীলক্ষেত এলাকায় অবস্থান নেন।
খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নেতারাসহ সংশ্লিষ্টরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের প্রতি সংহতি জানান। উপাচার্য শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়া শোনেন এবং এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে তাঁরা সড়ক ছেড়ে যান।