সংগীতের শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার চায় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ

সংগীতের শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার চায় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ। আজ শনিবার এক বিবৃতিতে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘সমাজের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী নিজেদের চিন্তার সংকীর্ণতা থেকে ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে এর বিপরীতে অবস্থান ঘোষণা করলে সরকার সংগীত ও শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিধান বাতিল করে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করে।’
জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ বলেছে, ‘আমরা আমাদের বিস্ময়, ক্ষোভ ও পরিতাপ ব্যক্ত করার পাশাপাশি এই পশ্চাৎমুখী প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহার দাবি করছি। সেই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও সুকুমার শিল্পচর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সার্বিক মানবিক বিকাশের পদক্ষেপসমূহ আরও উন্নত ও বিকশিত করার লক্ষ্যে জাতীয় উদ্যোগ জোরদার করার আহ্বান জানাই।’
জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের সভাপতি মফিদুল হক ও নির্বাহী সভাপতি বুলবুল ইসলামের পক্ষ থেকে পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়, চলতি বছরের ২৮ আগস্ট সরকারি গেজেটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে সহকারী শিক্ষক হিসেবে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই দুই বিষয়ে সব শিশু-কিশোরের শিক্ষণ লাভের অধিকার নিয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই।