দ্বিতীয় পদ্মা সেতু হচ্ছে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়ায়

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। আজ সোমবার সচিবালয়

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া পয়েন্টে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। সোমবার তিনি বলেন, ‘আমরা দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে চলছি।’ তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া রুটের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে এবং অর্থায়ন নিয়ে আলোচনা চলছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে উদ্বোধন হওয়া মুন্সিগঞ্জ-জাজিরার বর্তমান পদ্মা সেতুর মোট দৈর্ঘ্য ৯.৮৩ কিলোমিটার এবং নির্মাণ ব্যয় ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি। দ্বিতীয় পদ্মা সেতু ঈদযাত্রায় সহায়ক হবে।

