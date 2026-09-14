ডাকসু সংগ্রহশালায় কী এল, কী বাদ গেল

ডাকসু সংগ্রহশালায় কী এল, কী বাদ গেল
ডাকসু সংগ্রহশালা সংস্কারের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একক ছবি বাদ দিয়ে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর তিনটি ছবি যুক্ত করায় বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আজ সোমবার জিন্নাহর ছবি ভাঙচুর ও ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এর প্রতিবাদে ছাত্র ফেডারেশন গোলাম আযমকে জুতাপেটার ছবি টাঙিয়েছে। সংগ্রহশালার সংস্কারকারী ফাতিমা তাসনিম জুমা জানান, ৫ আগস্টের পর "ফ্যাসিবাদের সব আইকনের" ছবি সরানো হয়েছে। এতে ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে জুলাই অভ্যুত্থান পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা স্থান পেয়েছে।