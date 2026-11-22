ঢাকা-চট্টগ্রাম যাতায়াতে সময় লাগবে মাত্র তিন ঘণ্টা
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ঢাকা-চট্টগ্রাম পথে ‘মেগা’ প্রকল্প নিতে যাচ্ছে সরকার। লক্ষ্য, বিদ্যমান মহাসড়কটিকে প্রবেশ–নিয়ন্ত্রিত এক্সপ্রেসওয়েতে রূপান্তর। প্রায় আড়াই শ কিলোমিটারের মহাসড়কটি কোথাও উড়ালপথে, কোথাও হবে মাটিতে। অটোরিকশা, রিকশা, মোটরসাইকেলসহ স্থানীয় যানবাহন মহাসড়কে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাতায়াতে সময় লাগবে মাত্র তিন ঘণ্টা। এখন সময় লাগে গড়ে সাত ঘণ্টা। যানজট, দুর্যোগে যাতায়াতের সময় আরও বাড়ে। এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহারে দিতে হবে টোল।