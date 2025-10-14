মৌলভীবাজার থেকে সিরাজগঞ্জ: ৯ জেলায় কবে কোথায় প্রতিযোগিতা

মার্কস অলরাউন্ডার
মৌলভীবাজার থেকে সিরাজগঞ্জ: ৯ জেলায় কবে কোথায় প্রতিযোগিতা
‘দেখাও যত প্রতিভা তোমার’ স্লোগানে দেশব্যাপী চলছে দেশের অন্যতম বড় প্ল্যাটফর্ম ‘মার্কস অলরাউন্ডার’ প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশের প্রতিভাবান শিশু-কিশোরদের খোঁজে বরাবরের মতো এবারও সাড়া ফেলেছে আয়োজনটি, যা আঞ্চলিক, বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়—এ তিন ধাপে অনুষ্ঠিত হবে।
ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, যশোর, মাগুরা, নোয়াখালী, ফেনী, সিলেট, নাটোর ও পাবনাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের ১০০টি স্থানে আঞ্চলিক পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের সব স্কুল-কলেজ (প্লে গ্রুপ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) এবং সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।
প্রতিযোগিতার গ্রুপ ও বিষয়—
প্লে থেকে ৪র্থ শ্রেণি—জুনিয়র স্কুল (গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, গল্প বলা); ৫ম থেকে ৮ম শ্রেণি—মিডল স্কুল (গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা) এবং ৯ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি—হাইস্কুল ও কলেজ (গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা।)
মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ফরিদপুর ও রাজবাড়ীতে আগামী শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) আর সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর ও মাদারীপুর অঞ্চলের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী শনিবার (১৮ অক্টোবর)। নিম্নলিখিত প্রতিটি ভেন্যুতে সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে প্রতিযোগিতা।
তারিখ: ১৭ অক্টোবর, শুক্রবার
ভেন্যু: মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, সৈয়দ মুজতবা আলী সড়ক, মৌলভীবাজার।
যে এলাকার শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে: মৌলভীবাজার জেলা।
ভেন্যু: হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ।
যে এলাকার শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে: হবিগঞ্জ জেলা।
ভেন্যু: মহিম ইনস্টিটিউশন, গোয়ালচামট, সদর, ফরিদপুর।
যে এলাকার শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে: ফরিদপুর এবং রাজবাড়ী জেলা।
তারিখ: ১৮ অক্টোবর, শনিবার
ভেন্যু: ভিক্টোরিয়া হাইস্কুল, সদর, সিরাজগঞ্জ।
যে এলাকার শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে: সিরাজগঞ্জ জেলা।
ভেন্যু: সরকারি জুবিলি উচ্চবিদ্যালয়, সদর, সুনামগঞ্জ।
যে এলাকার শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে: সুনামগঞ্জ জেলা।
ভেন্যু: তাঁতীবাড়ি ইসলামিয়া উচ্চবিদ্যালয়, মোস্তফাপুর, মাদারীপুর।
যে এলাকার শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে: মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ এবং শরীয়তপুর জেলা।
পুরস্কার
মার্কস অলরাউন্ডারে তিনটি গ্রুপ থেকে সেরা তিন অলরাউন্ডারের প্রত্যেকে পাবে ১৫ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি। আর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজয়ীরা পাবে মোট ১ কোটি টাকার বেশি উপহার ও শিক্ষাবৃত্তি।
গ্র্যান্ড ফিনালেতে তিনটি গ্রুপের প্রথম রানারআপ এবং দ্বিতীয় রানারআপ পাবে যথাক্রমে ৫ লাখ এবং ৩ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি। তিনটি গ্রুপের ছয়টি বিষয়ের প্রতিটিতে সেরা ৩ জন করে মোট ৫৪ জন সেরা পারফর্মারের প্রত্যেকে পাবে যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জপদক। জাতীয় পর্যায়ে তিনটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাবে একটি করে কম্পিউটার।
আয়োজকেরা জানান, মার্কস অলরাউন্ডার শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের প্রতিভা, মেধা, সংস্কৃতি ও আত্মবিশ্বাস বিকাশের অন্যতম বড় প্ল্যাটফর্ম। আঞ্চলিক পর্যায় থেকে জাতীয় পর্ব পর্যন্ত এই আয়োজনটি অংশগ্রহণকারীদের জন্য হয়ে উঠেছে শেখা, নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা এবং আরও এগিয়ে যাওয়ার এক বড় সুযোগ।
বিস্তারিত জানতে এবং রেজিস্ট্রেশন করতে ভিজিট করতে হবে। ফোন করা যাবে (সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা) ০৯৬১৪৫১৬১৭১ নম্বরে।