বাংলাদেশ

ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনকালে মামুনুল হকের ওপর হামলাচেষ্টার অভিযোগ, জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মোহাম্মদপুরের শারীরিক শিক্ষা কলেজ কেন্দ্রে ভোট প্রদান শেষে মামুনুল হক। আজ সকাল আটটার দিকেছবি: মেহেদী হাসান

ঢাকা-১৩ আসনে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হকের ওপর হামলাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল চারটার দিকে তিনি মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যান এলাকায় মাইলস্টোন স্কুল কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলে এ ঘটনা ঘটে বলে দলটি দাবি করে।

এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, আজ বিকেলে ভোট গ্রহণ পরিদর্শনে গেলে ছাত্রদল নামধারী একদল সন্ত্রাসী কেন্দ্রের সামনে সংঘবদ্ধভাবে জড়ো হয়ে উসকানিমূলক আচরণ করে এবং কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। তাদের উপস্থিতি ও আচরণে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠলে দায়িত্বে থাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্রের গেট বন্ধ করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। পরে সেনাবাহিনীকে জানানো হলে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ও দলের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির মাওলানা ইউসুফ আশরাফ এবং নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা হাসান জুনাইদ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, একজন প্রার্থীর কেন্দ্র পরিদর্শন সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ ও স্বাভাবিক বিষয়। সেখানে পরিকল্পিতভাবে হামলার পরিবেশ সৃষ্টি করা নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ভীতিকর ও অস্থিতিশীল করার সুস্পষ্ট অপচেষ্টা।

বিবৃতিতে জড়িতদের অবিলম্বে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি জোর দাবি জানানো হয়।

বিএনপির উদ্দেশে খেলাফত মজলিসের নেতারা বলেন, দলীয় পরিচয়ে কেউ ভয়ভীতি, হামলার অপচেষ্টা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত থাকলে, তার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দায় বিএনপি নেতৃত্বকে বহন করতে হবে। দৃশ্যমান ও কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের দায়বদ্ধতা প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় জনগণ ধরে নেবে, এ ধরনের কর্মকাণ্ড নীরব সমর্থনেই পরিচালিত হচ্ছে।

শরীয়তপুর-২ আসনের ৪০টি কেন্দ্রের ভোট স্থগিতের আবেদন জামায়াত প্রার্থীর
এনসিপির আখতার হোসেনকে অবরুদ্ধ করার অভিযোগ বিএনপির কর্মীদের বিরুদ্ধে

ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানায় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন