নিজেদের রাজনৈতিক কর্মী ভাববেন না, পুলিশ সদস্যদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
রাজনৈতিক দল থেকে দূরে থেকে পুলিশ সদস্যদের নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
আজ রোববার রাজধানীর রাজারবাগে পুলিশ অডিটরিয়ামে নির্বাচনী দায়িত্ব পেশাদারির সঙ্গে সম্পাদনের লক্ষ্যে পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত নির্বাচনী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘আপনারা নিজেদের রাজনৈতিক কর্মী ভাববেন না।’
দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কোনো দলের পক্ষ পুলিশ সদস্যদের অবলম্বন করা যাবে না বলে উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, বিশেষ কোনো দলকে সুবিধা দেওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, পেশিশক্তি কখনোই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।
সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি গত কয়েক দিনে কিছুটা অবনতি হয়েছে। দুর্গাপূজা সামনে রেখে সারা দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে। তাই সবাইকে সতর্ক থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি।
অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের সময় সামান্য ভুল পুলিশের ভাবমূর্তি নষ্ট ও জনগণের আস্থা বিনষ্ট করতে যথেষ্ট। এই প্রশিক্ষণ পুলিশ সদস্যদের আরও সক্ষম, আরও আত্মবিশ্বাসী ও পেশাদার করে তুলবে।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘আমরা চাই, আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে সর্বাধিক অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর।’
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। তিনি বলেন, নির্বাচনে দেড় লাখ পুলিশ সদস্য কাজ করবেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ হবে।
প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আইজিপি বলেন, এটা শুধু আইনকানুন শেখানো নয়, প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে জানা যাবে, কীভাবে চাপের মধ্যেও নিরপেক্ষ থাকা যায়। কীভাবে সংঘাতের পরিবর্তে সমাধানকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়। কীভাবে মানুষের আস্থা অর্জন ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা যায়।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মো. খোদা বখস চৌধুরী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব নাসিমুল গনি।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপার ও পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের কমান্ডারসহ দেড় শতাধিক পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।