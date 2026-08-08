দিল্লিতে হাসিনা বিতর্ক: বাংলাদেশ-ভারত টানাপোড়েন

দিল্লিতে হাসিনা বিতর্ক: বাংলাদেশ-ভারত টানাপোড়েন
দিল্লিতে শেখ হাসিনার সাংবাদিকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে নতুন উত্তেজনা তৈরি করেছে। ভারত সরকারের পূর্বের আশ্বাস সত্ত্বেও এই ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশ এটিকে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননা এবং "জুলাই বিপ্লবের শহীদদের প্রতি গুরুতর অপমান" আখ্যা দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবশ্য বলেছে, তারা বাংলাদেশের "বৈধভাবে গঠিত সরকারের" বিরুদ্ধে বলা কোনো বক্তব্য সমর্থন করে না। এতে দুই দেশের মধ্যে আস্থা সংকট তৈরি হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর ব্রিকস সম্মেলনে অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়েছে।