মহেশখালীতে মা ও শিশুপুত্রের লাশ উদ্ধার, মায়ের মাথা-গলায় আঘাতের চিহ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক
কক্সবাজার
কক্সবাজারের মহেশখালীতে একসঙ্গে মা ও শিশুপুত্রের লাশ উদ্ধারের ঘটনা জানাজানি হলে ঘটনাস্থলে ভিড় করেন স্থানীয় লোকজন। আজ বিকেলেছবি-সংগৃহীত

কক্সবাজারের সাগরদ্বীপ মহেশখালী উপজেলার কুতুবজোম ইউনিয়নের নয়াপাড়া এলাকায় মা ও তাঁর চার বছর বয়সী শিশুপুত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে নিজ বাড়ি থেকে তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহতরা হলেন ইসমত আরা (২৬) ও তাঁর ছেলে আবরার (৪)। ইসমত আরার মাথা ও গলায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা একটি ইট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রের ধারণা, ইসমত আরা প্রথমে শিশুপুত্রকে গলাটিপে হত্যার পর নিজে ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে আত্মহত্যা করতে পারেন। তবে বিষয়টি নিশ্চিত নয়। সন্ধ্যায় মরদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মহেশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান বলেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও নিহত ইসমত আরার বাবার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ইসমত দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলেন। কয়েক বছর আগে তাঁর স্বামী আনসার হোসেন তাঁকে ছেড়ে চলে যান। এর পর থেকে তিনি বাবার বাড়িতে থাকতেন।

ওসি আরও বলেন, পরিবারের সদস্যদের ভাষ্যমতে ইসমত প্রায়ই নিজের মাথা দেয়ালে আঘাত করতেন। একবার নিজের গায়ে আগুন দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শিশুপুত্রকে হত্যার পর তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। তবে মা-ছেলের মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য জয়নাল আবেদীন বলেন, ইসমত আরা ছেলেকে নিয়ে বাবার বাড়ির পাশে একটি ঝুপড়িতে বসবাস করতেন। একসঙ্গে মা ও শিশুপুত্রের মৃত্যু হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। এটি আত্মহত্যা নাকি হত্যাকাণ্ড, তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

