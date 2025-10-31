মাছ বিক্রি করছিলেন সড়কের পাশে, হঠাৎ ট্রাকের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু

মাছ বিক্রি করছিলেন সড়কের পাশে, হঠাৎ ট্রাকের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু
চট্টগ্রাম নগরের ফিরিঙ্গিবাজার এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত নারীর নাম মিনারা খাতুন (৪৫)। তিনি পেশায় মাছ বিক্রেতা।
মিনারা খাতুনের মৃত্যুর বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. নাছির উদ্দিন। তিনি ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানান, মিনারা খাতুন সড়কের এক পাশে বসে মাছ বিক্রি করছিলেন। একটি ট্রাক সড়কের পাশেই দাঁড়ানো ছিল। চালকের সহকারী চালু করার পর সামনের দিকে হঠাৎ ট্রাকটি ছুটে যায়। আগে থেকেই ট্রাকের গিয়ার দেওয়া ছিল। পরে ট্রাকটি সামনের দিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। সামনের ট্রাকের ধাক্কায় মিনারা খাতুন নিহত হয়েছেন।
নাছির জানান, মিনারা খাতুনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আরেকজন ব্যক্তি সামান্য আহত হয়েছেন।
মিনারা খাতুনের বাড়ি হবিগঞ্জ। তবে চট্টগ্রাম নগরের ফিরিঙ্গিবাজার এলাকায় তিনি ভাড়া বাসায় থাকতেন। মাছ বিক্রি করেই তাঁদের সংসার চলত। তাঁর দুই ছেলে এক মেয়ে।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। তবে ট্রাকচালক ও চালকের সহকারীকে আটক করা যায়নি।