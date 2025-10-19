পাবনায় রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের দোভাষীর লাশ উদ্ধার

পাবনায় রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের দোভাষীর লাশ উদ্ধার
পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুরে নির্মাণাধীন পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত একজন দোভাষীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার দিয়ার সাহাপুর এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
ওই ব্যক্তির নাম আনোয়ার আহম্মেদ (৫২)। তিনি চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার পূর্ব নাসিরাবাদ এলাকার বাসিন্দা। তিনি প্রকল্পের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রাশিয়ার নিকিম কোম্পানিতে দোভাষী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এক বছর ধরে তিনি দিয়ার সাহাপুর গ্রামের হাবিবুর রহমানের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।
স্থানীয় লোকজন জানান, ভাড়া বাড়িতে তিনি স্ত্রী রিপা খাতুনকে নিয়ে থাকতেন। কিছুদিন আগে ছুটিতে স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি যান। তাঁকে সেখানে রেখে গতকাল বেলা তিনটার দিকে ভাড়া বাসায় ফেরেন। দিবাগত রাত ১২টার দিকে স্ত্রী তাঁকে ফোন করেন। কিন্তু তিনি ফোন না ধরলে স্ত্রী প্রতিবেশী সাবিনা ইয়াসমিন নামের এক নারীকে ফোন করে স্বামী আনোয়ার আহম্মেদের খোঁজ নিতে বলেন। প্রতিবেশী ওই নারী তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখেন, আনোয়ার ঘরের মেঝেতে পড়ে আছেন। দ্রুত তিনি প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানালে তাঁরা থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ স ম আবদুন নুর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে ওই ব্যক্তির শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।