আমবাগানে শিশুর লাশ, পুলিশের ধারণা, ধর্ষণের পর হত্যা

প্রতিনিধি
নওগাঁ
নওগাঁর পোরশা উপজেলায় গলার সঙ্গে হাত বাঁধা অবস্থায় একটি শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে একটি আমবাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

শিশুটি স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী ছিল। পুলিশের ধারণা, তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে গ্রামের মক্তবে পড়া শেষে বাড়িতে আসে শিশুটি। খাওয়াদাওয়া শেষে সে প্রতিবেশী শিশুদের সঙ্গে খেলতে বের হয়। দীর্ঘ সময় পরও বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা তাকে খুঁজতে শুরু করেন। দুপুরে গ্রামের উত্তর দিকের একটি আমবাগানে স্থানীয় লোকজন তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। পরে পোরশা থানার পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। লাশ উদ্ধারের সময় শিশুটির দুই হাত গলার সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় ছিল।

পোরশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিন্টু রহমান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যে শিশুটিকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। পোরশা থানার পুলিশের পাশাপাশি সিআইডি ঘটনার তদন্ত করছে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

