১০-দলীয় জোটের প্রার্থীকে নিয়ে ‘জুলাই যোদ্ধা’ ব্যানারে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি

নাটোর-৩ আসন
১০-দলীয় জোটের প্রার্থীকে নিয়ে ‘জুলাই যোদ্ধা’ ব্যানারে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ‘১০-দলীয় জোটের’ প্রার্থীর পক্ষে–বিপক্ষে কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে জোটের প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সিংড়া বাসস্ট্যান্ডে ‘জুলাই যোদ্ধা ও সিংড়ার সচেতন নাগরিক সমাজের’ ব্যানারে অবস্থান ও মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। অন্যদিকে তাঁর মনোনয়ন বহাল রাখার পক্ষে সিংড়ার ফেরিঘাট এলাকায় ‘জুলাই যোদ্ধা ও সিংড়ার বিপ্লবী জনতা’র ব্যানারে সংবাদ সম্মেলন করা হয়।
নাটোর-৩ আসনে ‘১০-দলীয় জোটের’ প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন এস এম জার্জিস কাদির। তিনি জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নাটোর জেলার সদস্যসচিব ও রাজশাহী নিউ ডিগ্রি গভমেন্ট কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ। তাঁকে জোটের প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে সিংড়ায় প্রতিবাদ কর্মসূচি করা হচ্ছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রোববার দুপুরে সিংড়া বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান ও মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সিংড়া পৌর ছাত্রশিবিরের সভাপতি মেহেদী হাসান, চৌগ্রাম ইউনিয়ন ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি বায়োজিদ হোসেন। তাঁরা ছাড়া বক্তব্য দেন গোলাম রাব্বানি, সিরাজুল ইসলাম, আল আমিন প্রমুখ।
বক্তারা ১০–দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে এনসিপির জার্জিস কাদিরকে মনোনীত করার তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁরা জার্জিস কাদিরকে ‘ফ্যাসিবাদের দোসর’ হিসেবে আখ্যয়িত করেন।
এদিকে এই কর্মসূচির পর বেলা তিনটার দিকে সিংড়া ফেরিঘাট এলাকায় এনসিপি কার্যালয়ে ‘জুলাই যোদ্ধা ও সিংড়ার সচেতন নাগরিক সমাজের’ ব্যানারে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
১০–দলীয় জোটের প্রার্থী জার্জিস কাদিরের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ সম্মেলন ও অবরোধ কর্মসূচির বিরুদ্ধে এই সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান সিংড়া উপজেলা এনসিপির সদস্যসচিব মিজানুর রহমান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জুলাই শহীদ সোহেল রানার বাবা মো. মতলেব, আহত জুলাই যোদ্ধা মোস্তাফিজুর রহমান, তানভীর আহমেদ, শান্ত মুন্সি, মেহেদী হাসান, হুজায়ফা ও সাব্বির হোসেন।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ১৫ জানুয়ারি এনসিপি নেতা জার্জিস কাদির ১০–দলীয় জোটের প্রার্থী মনোনীত হওয়ার পরের দিন তাঁর মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে নাগরিক সমাজের ব্যানারে একটি কুচক্রী মহল মানববন্ধন করে। একই দাবিতে ১৭ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলন করা হয়। সর্বশেষ আজ দুপুরে বাসস্ট্যান্ডে অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়।
এসবের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে মিজানুর রহমান বলেন, ১০–দলীয় জোটের প্রার্থী জার্জিস কাদির রাজশাহী নিউ ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই সুবাদে তাঁকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জনের সঙ্গে উপস্থিত থাকতে হয়েছে। সংগত কারণে তাঁর সঙ্গে তৎকালীন বিভিন্ন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের ছবি রয়েছে। একটি কুচক্রী মহল এসব ছবি ব্যবহার করে তাঁর ব্যাপারে মানহানিকর তথ্য প্রচার করছে। অথচ তিনি জুলাই আন্দোলনের একজন সম্মুখসারির যোদ্ধা ছিলেন।
জুলাই শহীদের বাবার অবস্থান নিয়ে বিভ্রান্তি
আসনটিতে ১০–দলীয় জোটের প্রার্থী পরিবর্তনের পক্ষে গত ১৭ জুন নাটোরে সংবাদ সম্মেলন হয়। সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকদের সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন সিংড়ার জুলাই শহীদ সোহেল রানার বাবা মো. মতলেব। আজ সিংড়ায় জোটের প্রার্থী বহাল রাখার দাবিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন মো. মতলেব। এ নিয়ে সাংবাদিকেরা তাঁর অবস্থান জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমি ভুল করে প্রার্থী পরিবর্তনের সভায় গিয়েছিলাম। এর জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। এখন থেকে আমি এনসিপি নেতার পক্ষেই নির্বাচনী প্রচারণায় থাকব।’