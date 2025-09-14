স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য নির্ধারিত স্থান থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়
স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য নির্ধারিত স্থান থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য নির্ধারিত স্থান বুড়ি পোতাজিয়া মৌজা থেকে রাতের আঁধারে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করেছে একটি চক্র। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
আজ রোববার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী একাডেমিক ভবন-৩ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদে গিয়ে শেষ হয়। শিক্ষার্থীরা মিছিল শেষে শাহজাদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেন। পরে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প নিয়ে শুরু থেকেই নানা ষড়যন্ত্র চলছে। এই বালু উত্তোলনও তারই অংশ। দ্রুত এই অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার না করলে তাঁরা কঠোর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা শাহ আলী প্রথম আলোকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। এ ছাড়া অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে।
শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আছলাম আলী বলেন, এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে পুলিশ।
ইউএনও মো. কামরুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, বিষয়টি জানার পর ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে হোসেন আলী নামের এক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে খননযন্ত্র ও বালু উত্তোলনের পাইপ ধ্বংস করা হয়েছে।