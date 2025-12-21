জেলা

রংপুর-৩: জিএম কাদেরের পক্ষে মনোনয়নপত্র নিলেন জাপার নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক
রংপুর
মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান ও রংপুর মহানগর কমিটির সভাপতি মোস্তাফিজার রহমান। আজ রোববার দুপুরে রংপুর নগরের আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়েছবি: প্রথম আলো

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-৩ আসনে (রংপুর সিটি করপোরেশন ও সদর) জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন দলটির স্থানীয় নেতারা।

আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রংপুর সদরের উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা সোয়েব সিদ্দিকীর কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে জিএম কাদেরের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান ও রংপুর মহানগর কমিটির সভাপতি মোস্তাফিজার রহমান, দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও রংপুর মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক এস এম ইয়াসির, জেলা কমিটির আহ্বায়ক আজমল হোসেন, সদস্যসচিব আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শেষে মোস্তাফিজার রহমান সাংবাদিকদের বলেন, ‘আজ আমরা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের জন্য রংপুর-৩ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলাম। আজ আমাদের প্রথম আত্মপ্রকাশ, আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও আমাদের শর্ত আছে। যদি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকে, যদি সব দল এই নির্বাচনে স্বচ্ছন্দে অংশগ্রহণ করতে পারে, নির্বাচন কমিশনের যে আচরণবিধি, সব প্রার্থীর পক্ষে যদি সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে আমরা নির্বাচন করব।’

আগামী নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ভালো ফলাফল করবে বলে উল্লেখ করে মোস্তাফিজার রহমান বলেন, ‘অনেকেই বলতে পারেন, জাতীয় পার্টির দুর্গে অনেকে হানা দিয়েছে। জাতীয় পার্টির জনসমর্থন হ্রাস পেয়েছে, নাকি বৃদ্ধি পেয়েছে, তা প্রমাণের জন্য দরকার একটি সুষ্ঠু নির্বাচন। ৩০০ আসনে জাতীয় পার্টি প্রার্থী দেবে। রংপুর বিভাগে প্রার্থী নির্বাচন ভালো হলে এবার জাতীয় পার্টি ঘুরে দাঁড়াবে।’

কোনো দলের সঙ্গে জাতীয় পার্টির জোট করার সম্ভাবনা আছে কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মোস্তাফিজার রহমান বলেন, এখনো এ রকম কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

রংপুর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আবদুর রহিম জানান, গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-১ আসনে দুজন, রংপুর-২ আসনে একজন, রংপুর-৩ আসনে দুজন, রংপুর-৪ আসনে দুজন, রংপুর-৫ আসনে একজন ও রংপুর-৬ আসনে দুজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। আজও এসব আসনে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র নিচ্ছেন, তবে এখন পর্যন্ত কোনো প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেননি।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন