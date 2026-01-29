আইফোন কিনতে অপহরণের নাটক সাজান কলেজছাত্র, বাবার কাছে চান মুক্তিপণ
আইফোন ও মোটরসাইকেল কিনতে চেয়েছিলেন কলেজছাত্র। এ কারণে সাজান অপহরণের ‘নাটক’। কলেজে যাওয়ার কথা বলে নিজেই চলে যান আত্মগোপনে। এরপর বাবার কাছে চান পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ।
রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই কলেজছাত্রকে উদ্ধার করেছে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা সেনা জোন। ওই ছাত্রের বয়স ১৯ বছর। তিনি স্থানীয় একটি কলেজের স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র।
পুলিশ জানায়, গতকাল বুধবার সকালে কলেজে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন ওই কলেজছাত্র। এরপর সারা দিন পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। একপর্যায়ে সন্ধ্যায় বাবার কাছে একটি নম্বর থেকে ফোন আসে। অপর প্রান্ত থেকে ওই ছাত্রকে অপহরণ করা হয়েছে দাবি করে পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়। এরপর ওই ছাত্রের বাবা প্রথমে দীঘিনালা সেনা ক্যাম্পে বিষয়টি জানান। পরে থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন।
ওই ছাত্রের বাবার অভিযোগ পাওয়ার পর থেকেই অভিযানে নামে সেনাবাহিনী। এরপর ওই ছাত্রের অবস্থান শনাক্ত করে উপজেলার ছোট মেরুং এলাকা থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।
জানতে চাইলে দীঘিনালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার প্রথম আলোকে বলেন, ওই ছাত্র বন্ধুর বাড়িতে ছিলেন। উদ্ধারের পর জিজ্ঞাসাবাদে তিনি অপহরণের নাটকের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, মোটরসাইকেল ও আইফোন কেনার উদ্দেশে এ নাটক সাজানো হয়েছিল। পরে ওই ছাত্রকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।