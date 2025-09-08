সুনামগঞ্জে অবৈধভাবে বালু তোলার দায়ে ১৬ জনের কারাদণ্ড

সুনামগঞ্জে অবৈধভাবে বালু তোলার দায়ে ১৬ জনের কারাদণ্ড
সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলায় অবৈধভাবে বালু তোলার দায়ে ১৬ জনকে আটক করে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় একজনকে আটকের পর মুচলেকা নিয়ে তাঁর অভিভাবকের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
গতকাল রোববার বিকেল সাড়ে চারটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত উপজেলার মাটিয়ান হাওর ও কলাগাঁও ছড়া এলাকায় স্থানীয় প্রশাসন এ অভিযান চালায়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন তাহিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান। এ সময় ২টি নৌকা ও নৌকায় থাকা প্রায় ৬০০ ঘনফুট বালু জব্দ করা হয়।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন তাহিরপুর উপজেলার জামালপুর গ্রামের আবদুল আজিদের ছেলে মোশাহিদ (২৫), সাজিনুরের ছেলে মো. ইজাজুল (১৯), মহিউদ্দিনের ছেলে মো. আজিম উল্লাহ (২৩), আতাবুর রহমানের ছেলে মো. রুবেল মিয়া (২২), মো. হালু মিয়ার ছেলে হেলামিন (২৪), মো. সামসুল নূরের ছেলে মো. খসরু (২৩), মো. আসাদ নূরের ছেলে মো. জাহিদুল ইসলাম (২৪), মো. কবির হোসেন (৩০) ও মো. এবাদুল; জমির হোসেনের ছেলে মো. হোসাইন (২৯), মো. মর্তুজ আলীর ছেলে সাগর (১৯), মো. আতাউর রহমানের ছেলে জুবায়েল আহমদ (১৯), ফালু মিয়ার ছেলে আমিন (২২), মো. আরজ আলীর ছেলে আবিদ নূর (১৯), আবদুল আলীর ছেলে মো. সাজারুল হোসেন (২০) ও বাঁশতলা গ্রামের রঙ্গু মিয়ার ছেলে আনোয়ার হোসেন (২৫)।
তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেলোয়ার হোসেন জানিয়েছেন, দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তাহিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেহেদী হাসান বলেন, অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। জব্দ করা নৌকা ও বালু পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাহিরপুর থানার ওসির জিম্মায় রাখা হয়েছে।