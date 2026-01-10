আশুলিয়ায় আসামি ধরতে গিয়ে স্বজনদের হামলায় পুলিশের এসআই আহত

আশুলিয়ায় আসামি ধরতে গিয়ে স্বজনদের হামলায় পুলিশের এসআই আহত
ঢাকার সাভারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় এক শিক্ষার্থীকে হত্যা মামলার আসামি কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন যুবলীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন কয়েকজন পুলিশ সদস্যরা। এতে এক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। পরে হামলায় জড়িত অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার রাত ১০টার দিকে আশুলিয়ার বাংলাবাজার এলাকায় হামলার ঘটনা ঘটে।
আহত পুলিশ সদস্যের নাম মনিরুল ইসলাম। তিনি আশুলিয়া থানায় উপপরিদর্শক (এসআই) হিসেবে কর্মরত। আহত অবস্থায় তাঁকে আশুলিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আশুলিয়া থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত ১০টার দিকে বাংলাবাজার এলাকায় যুবলীগের স্থানীয় ওয়ার্ড শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল শিকদারকে গ্রেপ্তার করতে যায় পুলিশ। এ সময় সোহেলের পরিবারের সদস্যরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা চালায়। একপর্যায়ে মনিরুল মাথায় আঘাত লেগে আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে আশুলিয়ার নারী ও শিশু হাসপাতালে নিয়ে যান।
আশুলিয়ার নারী ও শিশু হাসপাতালের ব্যবস্থাপক হারুন অর রশীদ প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল রাত ১১টার দিকে মো. মনিরুল ইসলামকে আহত অবস্থায় ভর্তি করা হয়। তাঁর মাথার দুটি স্থানে কেটে যাওয়ায় সেলাই দেওয়া হয়েছে।
হামলার ঘটনায় সোহেল শিকদারের শ্যালক শিহাবকে আটক করা হয়েছে বলে জানান আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুবেল হাওলাদার। তিনি বলেন, এ ঘটনায় মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।