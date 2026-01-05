জেলা

পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশি তরুণকে ফেরত দিল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বাংলাদেশি যুবক শাকিল আহমেদ
ছবি: বিজিবির সৌজন্যে

সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করা বাংলাদেশি যুবক শাকিল আহমেদকে (২৪) ফেরত দিয়েছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্য (বিএসএফ)। সোমবার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার দক্ষিণ ইউনিয়নের হীরাপুর সীমান্তবর্তী দুই দেশের শূন্যরেখায় বিজিবির সঙ্গে পতাকা বৈঠক শেষে ওই তরুণকে ফেরত দেয় বিএসএফ।

শাকিল আহমেদ নামের ওই তরুণ ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার বাসিন্দা। সোমবার দুপুরে ওই তরুণকে সাধারণ ডায়েরি করে আখাউড়া থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে বিজিবি। পরে ওই যুবককে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় লোকজন জানান, আখাউড়া উপজেলার হীরাপুর সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে সোমবার ভোরে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন শাকিল আহমেদ। এ সময় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের লঙ্কামুড়া বিএসএফের একটি টহল দল তাঁকে আটক করে। সোমবার সকালে ভারতের লঙ্কামুড়া বিএসএফ বিষয়টি বিজিবির সরাইল ব্যাটালিয়নের (২৫ বিজিবি) আওতাধীন ফকিরমুড়া সদস্যদের অবগত করেন।

পরে দুপুরে আখাউড়া দক্ষিণ ইউনিয়নের হীরাপুর সীমান্তের দুই দেশের শূন্যরেখায় লঙ্কামুড়া বিএসএফের সদস্যদের সঙ্গে আখাউড়ার ফকিরমুড়া বিজিবির সদস্যদের একটি পতাকা বৈঠক হয়। ওই বৈঠক শেষে বাংলাদেশি তরুণ শাকিলকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ।

বিজিবির সরাইল ব্যাটালিয়নের (২৫ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জব্বার আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘শাকিল আহমেদ নামের ওই তরুণ অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। সোমবার দুপুরে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ। তবে ওই তরুণ কোন সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছেন, তা আমাদের জানা নেই। তাঁকে সাধারণ ডায়েরি মূলে আখাউড়া থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।’

আখাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাবেদ উল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ফরিদপুরের ভাঙ্গার বাসিন্দা শাকিল অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। দুপুরে বিজিবি তাঁকে থানায় সোপর্দ করে। দুপুরেই সাধারণ ডায়েরি মূলে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

