নদীতে সাতরাচ্ছিলেন তিন বন্ধু, তলিয়ে গেলেন একজন

নদীতে সাতরাচ্ছিলেন তিন বন্ধু, তলিয়ে গেলেন একজন
দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে গোসলে নেমে ইসমাইল হোসেন (১৮) নামের এক যুবকের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার দুপুর ১২টার দিকে পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাদিমনগর হাজিরঘাট এলাকায় করতোয়া নদীতে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে ঘোড়াঘাট ফায়ার সার্ভিস ও রংপুরের একটি ডুবুরি দল নদীতে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।
নিখোঁজ ইসমাইল হোসেন একই এলাকার মোস্তাফিজুর রহমানের ছেলে। তিনি পেশায় স্থানীয় একটি বাজারের কারখানায় সীমানাবেস্টনীর জাল তৈরির কারিগর ছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পরিবারের বরাত দিয়ে থানা–পুলিশ জানায়, ইসমাইল হোসেন তাঁর দুই বন্ধু নূর ইসলাম (২০) ও সোহানুর রহমানকে (২১) সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে উত্তর-পূর্ব দিকে করতোয়া নদীতে গোসল করতে যান। এ সময় তিনজন নদীতে নেমে নদীর পশ্চিম পাড় থেকে সাঁতরে পূর্ব পাড়ে যান। পরে তাঁরা আবারও পূর্ব পাড় থেকে পশ্চিম পাড়ে আসার জন্য একসঙ্গে সাঁতার দেন। কিছুক্ষণ পর নূর ইসলাম ও সোহানুর রহমান সাঁতার কেটে পশ্চিম পাড়ে পৌঁছালেও তাঁরা নদীতে ইসমাইল হোসেনকে দেখতে পাননি। এ সময় তাঁরা নদীতে ইসমাইল হোসেনকে খোঁজাখুঁজি করেন।
এ বিষয়ে স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘোড়াঘাট থানা–পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এ সময় ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা নিখোঁজ ইসমাইলের সন্ধান না পেয়ে পরে রংপুর ডুবুরি দলকে খবর দেন। বিকেল চারটার দিকে ডুবুরি দলের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং ফায়ার সার্ভিস সদস্যদের সহযোগিতায় নদীতে উদ্ধার অভিযানে নামেন। সন্ধ্যার আগপর্যন্ত ডুবুরি দল নদীতে উদ্ধার অভিযান চালালে ইসমাইলকে পায়নি।
এ বিষয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাজমুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ঘোড়াঘাটে করতোয়া নদীতে গোসলে নেমে ইসমাইল হোসেন নামের এক যুবকের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও ডুবুরি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিকেল চারটা থেকে ডুবুরি দলের সদস্যরা নদীতে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন।