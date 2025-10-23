দিনাজপুরে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তারের পর যুবদল নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার
দিনাজপুরের বিরামপুরে প্রবাসফেরত এক নারীকে (৩৫) ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তারের পর যুবদল নেতা রাজু আহমেদকে (৩৮) দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক বহিষ্কারাদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
রাজু আহমেদ বিরামপুর পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্বপাড়া মহল্লার শাহজাহান আলীর ছেলে। তিনি যুবদলের বিরামপুর পৌর শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।
বহিষ্কারাদেশে বলা হয়েছে, নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে দিনাজপুরের বিরামপুর পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু আহমেদকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন ইতোমধ্যে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন।
এতে আরও বলা হয়, বহিষ্কৃত নেতার কোনো ধরনের অপকর্মের দায়দায়িত্ব দল নেবে না। যুবদলের সব পর্যায়ের নেতা–কর্মীদের তাঁর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ প্রদান করা হলো।
গত মঙ্গলবার সকালে বাড়িতে একা পেয়ে প্রবাসফেরত এক নারীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ যুবদল নেতা রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে বিরামপুর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। গতকাল বেলা দুইটার দিকে বিরামপুর পৌর শহরের অবসর সিনেমা হল মোড় থেকে রাজু আহমেদকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মমতাজুল হক প্রথম আলোকে বলেন, বিরামপুর পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি হয়েছে। ওই মামলায় গতকাল রাজু আহমেদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে ওই দিন বিকেলে তাঁকে দিনাজপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়। বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
এ বিষয়ে বিরামপুর পৌর যুবদলের আহ্বায়ক তসলিম উদ্দিন মণ্ডল বলেন, ধর্ষণচেষ্টার মামলায় বিরামপুর পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু আহমেদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি তাঁকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেছে।