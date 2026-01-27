‘একটা কম্বল দিলাইন, আল্লায় আফনেরার বালা করবো’

প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগ
‘একটা কম্বল দিলাইন, আল্লায় আফনেরার বালা করবো’
‘এইবার শীতে খুব কষ্ট অইতাছে। এত দিন গেল, কেউ একটা কম্বল দিছে না। খুব কষ্ট করতাছিলাম, আফনেরার কম্বলডা দিছুইন, শীতে ওম অইবো।’ প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে নতুন কম্বল পেয়ে এ কথা বলেন বৃদ্ধা মালেকা খাতুন (৭৫)।
আজ মঙ্গলবার ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার কাঁচামাটিয়া নদী তীরবর্তী সৈয়দভাকুরিসহ আশপাশের গ্রামের ১৬০ জন শীতার্ত মানুষের ভেতর কম্বল বিতরণ করা হয়। একই দিনে ময়মনসিংহ শহরের ৪০ জন দরিদ্র সংবাদপত্র হকারের ভেতরও কম্বল বিতরণ করা হয়। প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ২০০ কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সহায়তায় এই কম্বল বিতরণ করা হয়।
ঈশ্বরগঞ্জ সদর ইউনিয়নের সৈয়দ ভাকুরি গ্রামের একটি মাদ্রাসার মাঠে কম্বল বিতরণের আয়োজন করা হয়। এখানে আশপাশের তিনটি গ্রামের দরিদ্র মানুষ কম্বল নিতে আসেন। বৃদ্ধ শামছুদ্দিন বলেন, ‘এইবার শীতটা গেল, কেউ আমরার গরিবের ফি চাইলো না। আফনারাই একটা কম্বল দিলাইন। আল্লায় আফনেরার বালা করবো।’
কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুজনের উপজেলা শাখার সভাপতি সাইফুল ইসলাম তালুকদার, ঈশ্বরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান, ঈশ্বরগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি মুনসুর আহমেদ, প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান, বন্ধুসভার সদস্য মহিউদ্দিন, আরিফুল ইসলাম, এহসানুল হক প্রমুখ।