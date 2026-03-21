জেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
সড়ক দুর্ঘটনা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাতে সদর উপজেলার পলশা মিশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নূরে আলম প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত দুজন মোটরসাইকেলের আরোহী ছিলেন। তাঁরা হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ঘুঘুডিমা এলাকার অহিদুল ইসলাম ও মিনহাজ আলী। সদর উপজেলার ঢোরবোনা গ্রামের জাহিদুর রহমান ও রাণীহাটির এলিম আহত হয়েছেন।

ওসি বলেন, গতকাল রাত সাড়ে ৮টার দিকে একটি অটোরিকশা ও একটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান একজন। আরেকজন মারা যান হাসপাতালে নেওয়ার পর। দুর্ঘটনায় আহত দুজনকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন