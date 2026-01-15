ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার কথা বলে কৃষকের তিন লাখ টাকা নিয়ে পালিয়েছেন দুই ভাই

ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার কথা বলে কৃষকের তিন লাখ টাকা নিয়ে পালিয়েছেন দুই ভাই
ব্যাংকে টাকা জমা দিতে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে এক কৃষকের কাছ থেকে তিন লাখ টাকা নিয়ে পালিয়েছেন দুই ভাই। আজ বৃহস্পতিবার রাজশাহীর বাগমারার শিকদারি রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের নিচতলায় এই ঘটনা ঘটে।
ওই কৃষকের নাম আবুল বাশার। তিনি উপজেলার যোগিপাড়া ইউনিয়নের উত্তর কোয়ালিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। অভিযুক্ত দুই ভাই মাসুদ হোসেন (৩৫) ও মিলন হোসেন (৩০) একই গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্র ও ভুক্তভোগী কৃষকের কাছ থেকে জানা গেছে, আজ বেলা ১১টার দিকে বাশার রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক শিকদারি বাজার শাখায় তিন লাখ টাকা জমা দেওয়ার জন্য আসেন। ব্যাংকের নিচে একই গ্রামের কীটনাশক দোকানি মাসুদ ও তাঁর ভাই মিলনের সঙ্গে দেখা হয়। এ সময় তাঁরা ব্যাংকে আসার কারণ জানতে চান। তিনি ব্যাংকে তিন লাখ টাকা জমা দিতে এসেছেন বলে জানান। কীভাবে টাকা জমা দিতে হবে, এই বিষয়ে দুই ভাইয়ের কাছে সহযোগিতা চান। তাঁকে টাকা জমা দিতে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে ব্যাংকের ভেতরে নিয়ে যেতে থাকেন। এ সময় তাঁরা ছাড়া সিঁড়িতে লোকজন ছিল না।
ব্যাংকের দোতলায় নিয়ে যাওয়ার আগেই সিঁড়িতে আবুল বাশারকে চেপে ধরা হয়। কাছে থাকা টাকার ব্যাগ কেড়ে নেন দুই ভাই। এ সময় তিনি তাদের পেছনে ছুটে আসেন এবং চিৎকার শুরু করেন। তবে নিচে রাখা মোটরসাইকেল নিয়ে তাঁরা দ্রুত সটকে পড়েন।
এই বিষয়ে কথা বলার জন্য অভিযুক্ত মিলনের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করলেও সাড়া দেননি তিনি।
ব্যাংকের নিচের কাপড়ের দোকানদার বিপ্লব হোসেন ও চা দোকানি আশরাফুল ইসলাম বলেন, টাকা নিয়েই দুজন একই মোটরসাইকেলে করে দ্রুত আত্রাইয়ের দিকে পালিয়েছেন। আবুল বাশার চিৎকার করে ধাওয়া দিয়েছিলেন, তবে ধরতে পারেননি।
বাগমারা থানার কর্তব্যরত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক সাইফুল ইসলাম বলেন, ওই কৃষককে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।