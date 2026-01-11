খুলনায় গভীর রাতে যুবককে গুলি করে হত্যা

খুলনায় গভীর রাতে যুবককে গুলি করে হত্যা
খুলনায় গভীর রাতে দুর্বৃত্তের গুলিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত একটার দিকে রূপসা উপজেলার বাগমারা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আবদুল বাছেদ (৩০) খুলনা নগরের দৌলতপুর থানার মহেশ্বরপাশা পশ্চিমপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রূপসার নৈহাটি ইউনিয়নের বাগমারা কদমতলা বালুর মাঠ এলাকায় বাছেদকে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা পরপর তিনটি গুলি ছোড়ে। এর মধ্যে দুটি গুলি তাঁর বুকে এবং একটি গুলি তাঁর মাথায় লাগে। গুলির শব্দে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।
স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত অবস্থায় বাছেদকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর লাশ বর্তমানে হাসপাতালের মর্গে আছে। আজ রোববার বিকেল পর্যন্ত এ ঘটনায় রূপসা থানায় কোনো মামলা হয়নি।
পুলিশ জানায়, প্রাথমিক তদন্তে নিজেদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হত্যার কারণ উদ্ঘাটন ও জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে।
রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রাজ্জাক মীর প্রথম আলোকে বলেন, আবদুল বাছেদের বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলাসহ একাধিক মামলা আছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তিনি কয়েকজনের সঙ্গে পিকনিকের উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় এসেছিলেন। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।