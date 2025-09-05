কলাপাড়ায় এলাকাবাসীর পিটুনিতে আহত সজারু উদ্ধার

কলাপাড়ায় এলাকাবাসীর পিটুনিতে আহত সজারু উদ্ধার
পটুয়াখালীর কলাপাড়া থেকে একটি সজারু উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার চাকামইয়া ইউনিয়নের বেতমোর গ্রাম থেকে প্রাণীটিকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করেন ‘অ্যানিমেল লাভারস অব পটুয়াখালী’ নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা।
সজারুটির দৈর্ঘ্য দুই ফুট ও ওজন সাত কেজি বলে জানান সংগঠনটির সদস্য বায়েজিদ মুন্সী। তিনি বলেন, ‘সজারুটিকে আটকের পর পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েকজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আমরা সজারুটিকে উদ্ধার করি। এরপর প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।’
কলাপাড়া উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইয়াসিন সাদেক বলেন, বিপদগ্রস্ত বন্য প্রাণী উদ্ধারের কাজ করে আসছে সংগঠনটি। বন্য প্রাণী সংরক্ষণে সবার সচেতনতা জরুরি। আহত সজারুটি পরিপূর্ণ সুস্থ হলে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবমুক্ত করা হবে।