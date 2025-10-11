সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে ঢাকায় পাঠানো হলো

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে ঢাকায় পাঠানো হলো
সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বাদশাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে নিয়ে হেলিকপ্টারটি ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হয়। দুর্ঘটনার পর গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
হাসপাতালের মুখপাত্র ও জরুরি বিভাগের ইনচার্জ শংকর কে বিশ্বাস বলেন, অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বাদশাকে আশঙ্কাজনকভাবে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁর মস্তিষ্ক ও ফুসফুসে জটিলতা আছে। তিনি আশঙ্কামুক্ত নন। পরিবারের সদস্যদের অনুরোধে তাঁকে ঢাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।
অধ্যাপক আসাদুজ্জামানের সহকর্মী দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মো. আরিফুল ইসলাম ঢাকায় পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গতকাল ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়কে রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা পুঠিয়াপাড়া এলাকার সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপক শিব শংকর রায়। এ ঘটনায় আহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বাদশা। আসাদুজ্জামান স্কুটি চালাচ্ছিলেন। আর তাঁর পেছনে ছিলেন অধ্যাপক শিব শংকর রায়।
এ ঘটনায় গতকাল দুপুরে পবা থানায় শিব শংকর রায়ের ছেলে শুভায়ন রায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা করেছেন।
মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে পবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী নেই বলে বোঝা যাচ্ছে না দুর্ঘটনাটি কীভাবে হয়েছে। তাঁরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছেন।