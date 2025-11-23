থানার ভেতর থেকে পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
চট্টগ্রামে থানার ভেতর থেকে এক পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর নাম অহিদুর রহমান (৩২)। আজ রোববার সকালে নগরের চকবাজার থানা ব্যারাকের গোসলখানা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি নোয়াখালীর কবির হাটের মোহাম্মদ শহীদুল্লার ছেলে।
পুলিশ জানায়, বরিশাল রেঞ্জ থেকে বদলি হয়ে তিন মাস আগে নগর পুলিশে যোগ দেন অহিদুর। তিনি সহকারী উপপরির্দশক (এএসআই) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত সেপ্টেম্বরে চকবাজার থানায় পদায়ন হয় তাঁর। থানার ব্যারাকেই থাকতেন তিনি। সকালে গামছা ও সাবান নিয়ে গোসল করতে যান অহিদুর। পুলিশের আরেকজন সদস্য গোসল করার জন্য বাইরে অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি দরজায় ধাক্কা দিয়ে এবং দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পরও অহিদুরের সাড়াশব্দ পাননি। এরপর দরজা ভেঙে দেখেন গোসলখানার ছাদের হুকের সঙ্গে রশি দিয়ে অহিদুরের লাশ ঝুলছে।
নগর পুলিশের সহকারী কমিশনার (গণমাধ্যম) আমিনুর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল রাতেও টহল দলের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন অহিদুর। তাঁর মধ্যে কোনা অস্বাভাবিকতা ছিল না। কেন, কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, তা তদন্ত করা হচ্ছে। এই ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।