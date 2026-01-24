কুড়িগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দিয়ে ধানের শীষের স্লোগান, ভিডিও ভাইরাল

কুড়িগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দিয়ে ধানের শীষের স্লোগান, ভিডিও ভাইরাল
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দিয়ে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে স্লোগান দেওয়ানোর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে অভিভাবক ও স্থানীয় লোকজনের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।
ভূরঙ্গামারী উপজেলার পূর্ব ধলডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটেছে। গত বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের দিয়ে এ স্লোগান দেওয়ানো হয় বলে অভিযোগ।
ভিডিওতে দেখা যায়, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাশরাফি বিন মোকাদ্দেস শিক্ষার্থীদের মাঠে দাঁড় করিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন, ‘আমরা যদি বড় হতাম, ধানের শীষে ভোট দিতাম’, ‘আমরা যদি ভোটার হতাম, ধানের শীষে ভোট দিতাম’, ‘আমরা যদি ভোটার হতাম, রানা ভাইকে ভোট দিতাম’। ৪৫ সেকেন্ডের ওই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, ছোট শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক প্রচারণায় যুক্ত করা নির্বাচনী আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে রাখার নিয়ম থাকলেও এ ঘটনায় সেটা উপেক্ষা করা হয়েছে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন অভিভাবক বলেন, শিক্ষার্থীদের এভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা উচিত নয়। তাঁরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।
জানতে চাইলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্তোষ কুমার প্রথম আলোকে বলেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাশরাফি বিন মোকাদ্দেসের নেতৃত্বে কয়েকজন বিদ্যালয়ে এসে জোর করে শিক্ষার্থীদের একত্র করে দলীয় স্লোগান দিতে বাধ্য করেন।
অভিযোগের বিষয়ে ছাত্রদল নেতা মাশরাফি বিন মোকাদ্দেস বলেন, ঘটনাটি অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। পরে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষমা চেয়েছেন।
এ বিষয়ে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মিজানুর রহমান বলেন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করে অভিযুক্ত নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে মৌখিকভাবে তাঁকে শোকজ করা হয়েছে।
সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহাদাৎ হোসেন বলেন, ভিডিওটি তিনি দেখেছেন। বিষয়টি ইলেকটোরাল ইনকোয়ারি কমিটির কাছে পাঠানো হবে। সত্যতা যাচাই শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।