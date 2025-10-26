নারায়ণগঞ্জে কারখানার গ্যাস মিটার রুমে বিস্ফোরণে দগ্ধ ৬

নারায়ণগঞ্জে কারখানার গ্যাস মিটার রুমে বিস্ফোরণে দগ্ধ ৬
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার বিসিক শিল্পাঞ্চলের দুটি পোশাক কারখানার যৌথ ‘গ্যাস মিটার রুমে’ বিস্ফোরণের পর আগুনে অন্তত ছয়জন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁরা বর্তমানে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন।
আজ রোববার সকাল সাড়ে আটটার দিকে বিসিকের এমএস ডাইং, প্রিন্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং লিমিটেড এবং ফেয়ার অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানা ভবনের মাঝখানে অবস্থিত যৌথ মিটার রুমে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বিসিক স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার আবদুল হালিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন আল-আমিন (৩০), মো. আজিজুল্লাহ (৩২), মো. সেলিম (৩৫), মো. জালাল মোল্লা (৪০), মো. নাজমুল হুদা (৩৫) ও নূর মোহাম্মদ (৩৫)।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বেলা ১১টার দিকে দগ্ধ ছয়জনকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। নাজমুল হুদার শরীরের ২৮ শতাংশ, জালাল মোল্লার ১৪ শতাংশ, আজিজুল্লাহর ৯ শতাংশ, সেলিমের ১০ শতাংশ, আল-আমিনের ১৭ শতাংশ এবং নূর মোহাম্মদের ২ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে নাজমুল ও আল-আমিনকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়েছে।
দগ্ধ শ্রমিক মো. সেলিম বলেন, ‘সকালে কারখানার নিচতলায় তিতাস গ্যাসের মিটার কক্ষে কাজ করার সময় গ্যাসলাইনে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে আমরা ছয়জন দগ্ধ হই। পরে কারখানার অন্য শ্রমিকেরা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।’
ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘এমএস ডাই অ্যান্ড প্রিন্টিং লিমিটেড নামে একটি কারখানায় সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা শুনেছি। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ আমাদের কিছুই জানায়নি। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।’