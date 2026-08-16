রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা কবে, জানাল প্রশাসন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা কবে, জানাল প্রশাসন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ভর্তি পরীক্ষার প্রাথমিক আবেদন আগামী ১২ নভেম্বর শুরু হয়ে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। এরপর আগামী বছরের ৮, ৯ ও ১৬ জানুয়ারি যথাক্রমে ‘বি’, ‘সি’ ও ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে।
আজ রোববার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে ভর্তি উপকমিটির সভায় ভর্তি পরীক্ষার প্রাথমিক সূচি ও আবেদনসংক্রান্ত এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক এস এম কামরুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, আজ দুপুরে প্রশাসন ভবন-১-এর সভাকক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক মো. ফরিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ভর্তি উপকমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী আগামী ৮ জানুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের (ব্যবসায় শিক্ষা) পরীক্ষা দিয়ে এবারের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। পরদিন ৯ জানুয়ারি ‘সি’ ইউনিটের (বিজ্ঞান) এবং ১৬ জানুয়ারি ‘এ’ ইউনিটের (মানবিক) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত ও অবস্থানের ভোগান্তি কমাতে এবার উপকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের পাশাপাশি সিলেট ও ময়মনসিংহে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।