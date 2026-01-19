জেলা

নির্বাচনে প্রশাসন কোনো পক্ষপাতিত্ব করবে না: অর্থ উপদেষ্টা

প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুর
লক্ষ্মীপুরে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। আজ বিকালে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনেছবি: প্রথম আলো

অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ‘নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড রয়েছে। আমরা কোনো প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলছি না। আমরা জনগণের সঙ্গে কথা বলেছি। প্রশাসন কোনো পক্ষপাতিত্ব করবে না।’

আজ সোমবার বিকেলে লক্ষ্মীপুরে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ ও জনসচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘বাংলাদেশকে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। এটি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সবাইকে সমান অধিকার দিতে হবে। জনগণ হবে অডিটরের (নিরীক্ষক) মতো। অডিটর যেমন নিরীক্ষা করে, টাকাপয়সার হিসাব চায়। জনগণও তেমনি টাকাপয়সা, কাজকর্মের হিসাব চাইবে। এটি হবে ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের সবচেয়ে বড় সাফল্য।’

ছাত্রদলের নির্বাচন কমিশন ঘেরাও বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, বিষয়টি নির্বাচন কমিশন দেখবে। ২২ জানুয়ারি প্রচার–প্রচারণা শুরু হবে। এরপর যদি কেউ সভা–সমাবেশ করে, সেটা নির্বাচন কমিশনের বিষয়।

লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসক এস এম মেহেদী হাসানের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য দেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান (এনবিআর) আবদুর রহমান খান, জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আবু তারেক, সদর উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর মেজর রাহাত খান, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক জসীম উদ্দীন, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আবদুর রশিদ প্রমুখ।

