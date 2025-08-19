রাঙামাটিতে জিপিএ-৫ সংবর্ধনা
‘দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য স্বপ্ন দেখতে হবে’
‘ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য নয়; দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য স্বপ্ন দেখতে হবে। যাতে সবাই আমরা একটি সুন্দর দেশ পাই। এ জন্য তোমাদের নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। তোমাদের প্রস্তুতি, গড়ে ওঠা ও তোমাদের সাফল্যের ওপরে নতুন বাংলাদেশ অপেক্ষা করছে। ভবিষ্যতে তোমাদেরই দায়িত্ব নিতে হবে।’
রাঙামাটিতে জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে এসব কথা বলেন সাবেক শিক্ষক ও সাংস্কৃতিকর্মী শিশির কান্তি চাকমা। শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখোর’ পৃষ্ঠপোষকতায় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের নিয়ে এই আয়োজন করে প্রথম আলো। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় রাঙামাটিতে সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান হয়। এতে জেলার ১০ উপজেলার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা অংশ নেন।
অনুষ্ঠান ঘিরে সকাল নয়টা থেকেই মিলনায়তনে জড়ো হতে থাকে শিক্ষার্থীরা। অনেকের সঙ্গে অভিভাবকেরাও যোগ দেন। কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে প্রাঙ্গণ। জেলা বন্ধুসভার সদস্যরাও শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনে সহায়তা করেন। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এরপর ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে ফাঁকে শিক্ষার্থীদের ‘মিথ্যা, মাদক ও মুখস্থকে না বলি’ শপথ করানো হয়। এরপর গান ও নাচ পরিবেশিত হয়। পরে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার ও ক্রেস্ট বিতরণ করেন অতিথিরা।
অনুষ্ঠানে রাঙামাটি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক সুরিৎ কুমার চাকমা শিক্ষার্থী উদ্দেশে বলেন, ‘তোমরা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছ। এখনো অনেক পথ বাকি। সেই পথও অতিক্রম করতে হবে। কেউ চিকিৎসক, কেউ প্রকৌশলী, কেউ শিক্ষক বা আইনজীবী হবে। দেশের জন্য তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে।’
সংবর্ধনা নেওয়া রাঙামাটি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. তাহসানুল হক বলে, ‘আমার জিপিএ-৫ পাওয়াতে মা-বাবার অবদান সবচেয়ে বেশি। পাশাপাশি শিক্ষকদের ভূমিকাও কম নয়। আমি তাঁদের আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁরা আমাদের পাশে না দাঁড়ালে আজ এখানে আসতে পারতাম না।’
অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর রাঙামাটি প্রতিনিধি সাধন বিকাশ চাকমা। তিনি প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। জেলা বন্ধুসভার সাংগঠনিক সম্পাদক পূর্ণা চাকমার সঞ্চালনায় এতে আরও বক্তব্য দেন উন্নয়ন কর্মী মোহাম্মদ আলী, বাইসাইকেল ট্রাভেলার বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, সংবর্ধনা নেওয়া শিক্ষার্থী আইশা বিনতে কামাল প্রমুখ। পরে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সুজন ঘোষ।
আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।