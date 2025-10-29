ভৈরবে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের প্রতিবাদ ও অখণ্ড জেলার দাবিতে কিশোরগঞ্জে বিক্ষোভ
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে যাত্রীবাহী ট্রেনে এলোপাতাড়ি পাথর নিক্ষেপের প্রতিবাদে ও অখণ্ড কিশোরগঞ্জ জেলার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ চত্বরের শহীদ মিনারে ‘অখণ্ড কিশোরগঞ্জ জেলা’র ব্যানারে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
ভৈরবকে জেলার দাবিতে যাত্রীবাহী ট্রেন আটকে পাথর নিক্ষেপের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তারা বলেন, ভৈরববাসী কিছুদিন ধরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। তারা জনসাধারণের দুর্ভোগের কারণ হয়েছে। এমনকি কিশোরগঞ্জকে নিয়ে নানা প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর পাশাপাশি আন্দোলনের নামে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করছে। কিশোরগঞ্জ জেলা অখণ্ড আছে ও থাকবে। এটিকে কেউ ভাঙার দুঃসাহস দেখালে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
কর্মসূচিতে ‘অখণ্ড কিশোরগঞ্জ জেলা’র মুখপাত্র জগলুল হাসান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক ইকরাম হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি সায়েদ সুমন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতা ফয়সাল প্রিন্স, মো. মামুন প্রমুখ বক্তব্য দেন।
জগলুল হাসান বলেন, ‘কিশোরগঞ্জ জেলাকে নিয়ে ভৈরববাসীর নানা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো ও আন্দোলনের নামে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টিরও প্রতিবাদ জানিয়েছি আমরা। ট্রেনে পাথর নিক্ষেপকারী দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। ভৈরববাসী যদি আন্দোলনের নামে আর কোনো সহিংসতা আর নৈরাজ্য সৃষ্টি করে তাহলে কিশোরগঞ্জবাসী বসে থাকবে না। তারাও কঠিন আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলবে।’
এদিকে ভৈরবে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় ১৫০ জনকে আসামি করে ভৈরব রেলওয়ে থানায় মামলা করা হয়েছে। ভৈরব রেলস্টেশনের মাস্টার মো. ইউসুফ গত সোমবার রাতে মামলাটি করেন। এ ঘটনায় এ পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে ভৈরব রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদ আহমেদ বলেন, অন্য আসামিদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।