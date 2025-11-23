ধামরাইয়ে দুই অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিহত

ধামরাইয়ে দুই অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিহত
ঢাকার ধামরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মুহাম্মদ আকতার-উল-আলম (৫০) নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকালে উপজেলার ভাড়ারিয়া এলাকায় ধামরাই-কালিয়াকৈর আঞ্চলিক সড়কে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আকতার-উল-আলম গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। তাঁর গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী এলাকায়। তিনি ধামরাইয়ের মান্নান কলেজ এলাকায় বসবাস করতেন।
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জানানো হয়, আজ রোববার সকাল আটটার দিকে আকতার-উল-আলম সিএনজিচালিত অটোরিকশায় ধামরাইয়ের আমতলা বাজার থেকে ঢুলিভিটা যাচ্ছিলেন। অটোরিকশাটি ভাড়ারিয়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীতমুখী আরেকটি অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি গুরুতর আহন হন। তাঁকে ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে সাভার গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দুপুর সাড়ে ১২টায় গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে মরদেহ দাফনের জন্য টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়।
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. ওয়াহিদুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনায় আকতার-উল-আলম মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পেয়েছিলেন।