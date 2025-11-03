মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়কে বিক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়কে বিক্ষোভ
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন দলের একাংশের নেতা–কর্মীরা। আজ সোমবার রাত আটটায় গাংনী উপজেলা শহরে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর সড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এ বিক্ষোভ করেন মনোনয়নবঞ্চিত জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদের অনুসারীরা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। বিক্ষোভে শতাধিক নেতা–কর্মী অংশ নেন। বিক্ষোভের কারণে কিছু সময়ের জন্য শহরের যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, মেহেরপুর–২ আসনে যিনি বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন, তিনি দীর্ঘদিন দলীয় কার্যক্রমের বাইরে ছিলেন। তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ায় স্থানীয় নেতা–কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।
মনোনয়ন পরিবর্তন করে জাভেদ মাসুদকে প্রার্থী ঘোষণার দাবি জানিয়ে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুল আওয়াল বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মনোনয়ন পরিবর্তন করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন চলেবে।
এ বিষয়ে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন বলেন, ‘দলীয় সিদ্ধান্তের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। যাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধান করা হবে।’